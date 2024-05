Увеличават цените на допълнителните пакети от 1 юли

© Официално съобщение от А1:



Здравейте!



Информираме Ви, че от 01.07.2024 г. влизат в сила промени на месечните абонаментни такси на допълнителни ТВ пакети/основни ТВ услуги.



Промените са, както следва:



Считано от 01.07.2024 г. месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA се увеличава с по 1 лв./мес. с ДДС.



Считано от 01.07.2024 г. месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните ТВ пакети HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес. с ДДС.



Считано от 01.07.2024 г. месечната абонаментна такса на основната ТВ услуга, която включва някой/и от пакетите MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и/или HBO&Cinemax, се увеличава както следва: за пакетите MAX Sport Plus и DIEMA XTRA с по 1 лв./мес. с ДДС, за пакетите HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес. с ДДС.



Считано от 01.07.2024 г. цената на всеки един от допълнителни ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax, както и основната ТВ услуга, в която е включен някой/и от тях, се увеличава както следва: за пакетите MAX Sport Plus и DIEMA XTRA с по 1 лв./мес. с ДДС, за пакетите HBO и HBO&Cinemax се увеличава с по 2 лв./мес. с ДДС.



Промените на цените се определят от тенденцията за нарастващата стойност на премиум филмово и спортното съдържание в световен мащаб, както и подобряване на качеството на предоставените услуги.



Във връзка с посоченото увеличение на месечните такси на допълнителните ТВ пакети или на основните ТВ пакети, може да предприемете действия по отказ от съответната услуга във всеки един магазин на А1 или на неговите търговски представители в срок от 1 месец след получаване на уведомлението.



Официално съобщение от "Виваком":



Информираме Ви, че считано от 01.07.2024 г. цената на допълнителен пакет DiemaXtra се променя на 14.99лв. с ДДС. Промяната се налага от постоянно нарастващата стойност на спортното съдържание в световен мащаб и гарантира качеството на продукта, включващ 4 телевизионни канала в кристално HD качество и 2 телевизионна канала в уникална 4K резолюция с премиум спортно съдържание. Имате възможност да прекратите абонамента си за допълнителния пакет DiemaXtra, без неустойка, в магазин на Vivacom, в срок до 1 месец от датата на уведомяването. Всички приложими отстъпки се запазват без промяна.



Информираме Ви, че считано от 01.07.2024 г. цената на допълнителен пакет MAX Sport Plus се променя на 9.99лв. с ДДС за клиенти със срочен абонамент и на 13.99лв. с ДДС за клиенти с безсрочен абонамент. Изменението се налага в резултат от нарастващата стойност на спортното съдържание в световен мащаб и гарантира достъп до премиум спортни събития и футболни първенства с най-високо качество чрез ефира на каналите, включени в пакета. Имате възможност да прекратите абонамента си за допълнителния пакет MAX Sport Plus, без неустойка, в магазин на Vivacom, в срок до 1 месец от датата на уведомяването. Всички приложими отстъпки се запазват без промяна.