Утре ни удря силна магнитна буря

© Утре (22.09.2025 г.) ни удря силна магнитна буря. Това става ясно от специализирания сайт Meteo Agent.



Бурята ще бъде с интензитет на Kp индекса 4.7.



Симптоми, които се свързват с магнитните бури



При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:



- Липса на апетит



- Постоянен плач



- Раздразнителност



- Разсеяност



- Потиснатост



- Безпокойство



Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)



Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми



Обостряне на някои инфекции



При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:



- Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )



- Болки в ставите



- Изпотяване на крайниците



- Втрисане



- Обща телесна слабост



- Дискомфорт в областта на гърдите



- Влошаване на хронични заболявания



Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.



Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.



Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.