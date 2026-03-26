"Европейски пътища“ стартира стратегически проект, насочен към развитие на човешкия капитал и подкрепа на устойчивата трансформация в сектора на пътното строителство. Инициативата "Насърчаване на заетостта и развитието на нови умения в Европейски пътища АД“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027.Проектът е фокусиран върху надграждане на знанията, уменията и професионалната експертиза на служителите с целенасочени обучения, пряко обвързани с динамиката на съвременната работна среда. В програмата ще се включат 44 служители от компанията, като акцентът е поставен върху темата "Зелен преход в пътното строителство“.В рамките на обучителния процес участниците ще развият практически и теоретични компетенции в областта на устойчивите строителни практики, прилагането на екологични стандарти и регулации, ефективното управление на ресурси и повишаването на енергийната ефективност. Допълнителен фокус ще бъде поставен върху оценката на екологичното въздействие, усъвършенстването на управленски подходи за контрол и мониторинг, както и интегрирането на дигитални технологии и иновации в строителните процеси. Съществен елемент от програмата е разработването на стратегии за редуциране на въглеродния отпечатък."Инвестицията в хората е инвестиция в устойчивото бъдеще на нашия сектор. Чрез този проект не само повишаваме експертизата на екипа, но и активно допринасяме за реалния преход към по-екологично и иновативно пътно строителство“, коментира Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на “Европейски пътища".С реализирането на инициативата компанията затвърждава своята дългосрочна визия за адаптивност към новите икономически реалности, насърчаване на ученето през целия живот и устойчиво повишаване на организационната ефективност и конкурентоспособност.Проектът представлява ключова стъпка в ангажимента на компанията към Зелената трансформация на индустрията и утвърждаването на отговорни, ресурсно ефективни и екологично ориентирани бизнес практики.