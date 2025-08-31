Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България

© Перспективите пред европейската отбранителна индустрия и необходимостта от нейното развитие са продиктувани от нуждата Европа да изгради устойчив отбранителен капацитет. Затова гаранциите за сигурност трябва да намерят своето практическо приложение. Това заяви премиерът Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".



Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот.



По думите на Желязков "Бялата книга“ и действащият механизъм още от началото на годината дават ясни перспективи за развитието на индустриалните отбранителни способности. Това за България означава значителни възможности за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика.



"Като черноморска държава за нас е от изключително значение да гарантираме сигурността си, което се обуславя и от стратегическото ни положение в Югоизточна Европа", каза още Желязков.



Коментар направи и председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен пред журналисти:



"България има много силна традиция в ЕС. Най-големият частен работодател в страната е в отбранителната индустрия. 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война продължава четвърта година и Путин няма да спре", заяви тя.



Урсула Фон дер Лайен разкри, че в Сопот ще бъдат открити нови работни места. "С новото финансиране е необходимо да бъдем добре координирани. Ще имаме съвместна пътна карта. През октомври ще обсъдим пропуските в отбранителните ни способности. В момента навсякъде в Европа ускоряваме производството. Производствения капацитет трябва да стигне 2 млрд. го края на годината.



Според председателят на ЕК Путин не се е променил и няма да се промени. Той може да бъде контролиран само с мерки за разоръжаване.



Тя потвърди, че България активно допринася за отбраната и сигурността и на Украйна, и на Европа.