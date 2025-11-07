ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Лукойл"
"Фокус" припомня, че тази сутрин Бойко Борисов обяви внасянето на законопроекта, който предвижда тези промени.
Новината, след като "Гънвор" обяви, че се оттегля от придобиването на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 85
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: