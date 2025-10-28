Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Управляващите се договориха за ротацията на председателя на НС
Автор: Марияна Стойчева 13:08Коментари (0)65
© Фокус
Днес взехме решение за въвеждане на ротационното председателство. Утре ще бъде вписано в споразумението на ССУ. Това заяви председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов след заседание на съвета.

Ротацията ще бъде разписана утре, каза още Ангелов и заяви, че оставката на Наталия Киселова не е обсъждана.

"Фокус" припомня, че вчера от БСП поискаха въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата, но от ССУ не казаха дали приемат предложението на социалистите.

По темата за младите лекари и възнаграждения в сектор здравеопазване Ангелов заяви: "Считаме, че днес заседанието е излишно, защото решенията, които сме взели, ще бъдат постигнати и записани в бюджетните закони.

"Няма да има нива на трудови възнаграждения. До края на месеца ще бъде внесен проектобюджета", увериха от ССУ.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" увери, че не заемат и няма да заемат никакви постове в управлението, но присъстват на обсъждането на политики.


Още по темата: общо новини по темата: 1656
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
26.10.2025 »
предишна страница [ 1/276 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Актуални теми
Медици протестират за по-високи възнаграждения
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: