© Фокус Днес взехме решение за въвеждане на ротационното председателство. Утре ще бъде вписано в споразумението на ССУ. Това заяви председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов след заседание на съвета.



Ротацията ще бъде разписана утре, каза още Ангелов и заяви, че оставката на Наталия Киселова не е обсъждана.



"Фокус" припомня, че вчера от БСП поискаха въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата, но от ССУ не казаха дали приемат предложението на социалистите.



По темата за младите лекари и възнаграждения в сектор здравеопазване Ангелов заяви: "Считаме, че днес заседанието е излишно, защото решенията, които сме взели, ще бъдат постигнати и записани в бюджетните закони.



"Няма да има нива на трудови възнаграждения. До края на месеца ще бъде внесен проектобюджета", увериха от ССУ.



Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" увери, че не заемат и няма да заемат никакви постове в управлението, но присъстват на обсъждането на политики.



