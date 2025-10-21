Новини
Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
Автор: Десислава Томева 15:35Коментари (0)0
Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г. Промяната касае увеличаване с 300 хил. лв. на разходите по бюджетен показател "Персонал" за сметка на намаление на тези по показател "Издръжка“.

С Постановление на Министерския съвет от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на енергетиката. Създадена е самостоятелна дирекция "Изпълнение на енергийни проекти", чиито функции са свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти в областта на енергетиката, финансирани от различни източници. Министерството е отговорно за изпълнението на програми и управлението на средства за инвестиции в областта на енергетиката на значителна стойност и от стратегическо значение за страната. Всички те са обвързани с времеви ограничения за усвояване на ресурса и изпълнение на дейностите, което налага мобилизирането на голям брой експерти едновременно.

МЕ не разполагаше с обособена дирекция, на която да бъде възложено изпълнението на функциите по изпълнение на НПВУ, Модернизационния фонд, Европейския социален фонд и други програми и проекти. В тази връзка е увеличена щатната численост на администрацията с 18 щатни бройки, реализирана чрез намаляване на щатната численост на персонала на други администрации.

В резултат на структурните промени са изплатени и продължава изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Направеният анализ на изпълнението на бюджетните разходи на министерството

сочи, че се очаква икономия на средства за издръжка и недостиг на средства за персонал.

