ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Управляващите дадоха 300 хил. лева за назначаването на нови служители в Министерството на енергетиката
С Постановление на Министерския съвет от 4 юли 2025 г. е приет нов Устройствен правилник на Министерството на енергетиката. Създадена е самостоятелна дирекция "Изпълнение на енергийни проекти", чиито функции са свързани с управлението и изпълнението на програми и проекти в областта на енергетиката, финансирани от различни източници. Министерството е отговорно за изпълнението на програми и управлението на средства за инвестиции в областта на енергетиката на значителна стойност и от стратегическо значение за страната. Всички те са обвързани с времеви ограничения за усвояване на ресурса и изпълнение на дейностите, което налага мобилизирането на голям брой експерти едновременно.
МЕ не разполагаше с обособена дирекция, на която да бъде възложено изпълнението на функциите по изпълнение на НПВУ, Модернизационния фонд, Европейския социален фонд и други програми и проекти. В тази връзка е увеличена щатната численост на администрацията с 18 щатни бройки, реализирана чрез намаляване на щатната численост на персонала на други администрации.
В резултат на структурните промени са изплатени и продължава изплащането на обезщетения по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Направеният анализ на изпълнението на бюджетните разходи на министерството
сочи, че се очаква икономия на средства за издръжка и недостиг на средства за персонал.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 118
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: