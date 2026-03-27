Управленската доктрина на "Възраждане“ – "България 1400“ ще бъде представена пред общността в Благоевград, съобщи в профила си във FACEBOOK Цвета Рангелова, водач на листата на политическа партия "Възраждане“ в 1 МИP - Благоевград.Тя допълва, че всички, които искат да се запознаят с управленската доктрина на "Възраждане“ – "България 1400“, както и за тези, които желаят да разговарят лично нея и кандидатите на "Възраждане" за народни представители от "Възраждане – Благоевград“ могат да присъстват на откриването на приемната им в областния център.Събитието ще се проведе днес от 17:00 до 19:00 часа в клубът на "Възраждане", който се намира на ул. "Менча Кърничева“ №1 (партер).