ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
Заставам пред вас с мисълта, колко е трудно човек да каже нещо значимо и истинско пред хора, които с опита, натрупан през годините, притежават едно от най-ценните неща – житейската мъдрост. Вие сте поколението, което е вписало в биографиите си повечето от най-важните периоди на най-новата ни история. Често дори си мисля колко много може да се случи в рамките само на един човешки живот, колко много неща и събития човек може да преживее и да види.
Едва ли ще кажа нещо ново, нещо, което не знаете, но привилегията да преживеете не една, а няколко исторически и политически промени, за съжаление, ви направи поколението, което е и най-ощетено от това. Уверявам ви, зная как и многократните промени в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето.
Но когато става въпрос за реформа, за промяна в осигурителната и пенсионната система, е обяснимо донякъде да е трудно и понякога мъчително. Опитваме се да черпим от най-доброто в опита на останалите страни в Европа, минали по този път и постигнали добри резултати. И мога да кажа, че вече сме оставили зад гърба си най-трудния и несигурен период в това отношение.
Мога да ви уверя, че ръководството на Националния осигурителен институт, и аз, в качеството ми на управител, не сме далеч от вашите проблеми, най-малкото защото и нашите родители са част точно от вашето поколение.
Освен това си даваме сметка, че животът тече твърде бързо и неусетно, както обикновено става, ние самите ще се озовем не в "третата възраст“, както често се казва, а аз предпочитам да го нарека – "златния период на живота“.
Затова е задължително всички политици и институции да признаят като приоритет проблемите на възрастните хора и да полагат всички необходими усилията да ви бъдат осигурени спокойни старини и възможност да се радвате на децата и внуците си.
Може да звучи твърде оптимистично, но наистина се надявам това време да не е далеч. Ние от Националния осигурителен институт правим всичко възможно да го приближим по-скоро до вас.
Позволете ми да ви поздравя най-искрено с 1-ви октомври – датата, определена от ООН, за ваш Международен ден!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: