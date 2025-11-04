© Европа и еврозоната не е тази глобална суперсила, която бихме искали да бъде и която ще бъде един ден - политически, икономически и военно. Но еврозоната и ЕС продължават да бъдат световен лидер в едно нещо сигурността, както и просперитета, коxто осигуряват на своите граждани. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев по време на конференцията "България на прага на еврозоната“, предаде репортер на "Фокус".



По думите му от една страна сме обречени, а от друга сме благословени "да бъдем част точно от Европа на сигурност, на просперитет и на стандарт на живот".



Заедно с председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард, Димитър Радев показа първите български евробанкноти, които ще бъдат позиционирани в музея на БНБ.



