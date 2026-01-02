Успяват ли търговските обекти да връщат в евро и има ли опити магазините да се ползват като обменни бюра след приемане на еврото?Управителят на магазин Ния Иванова разказа за случаи отпреди Нова година, в които хора са се опитвали да купуват дори стекове цигари със стотинки, за да се отърват от тях."Хубавото е, че в нашия обект имаме кутия за дарение и започнаха да пускат стотинките там. Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка. Колегите работят нормално, без проблеми. Единствено в началото на работния ден вчера ПОС терминалите не работеха и някои клиенти ги връщахме. Шефовете още през ноември ни снабдиха с евро, но не става въпрос за голяма сума, с която може да се върти оборот", поясни пред NOVA Иванова.Въпреки почивния 1 януари, хиляди търговци отвориха магазините си в първия ден от въвеждането на еврото. Други избраха да си спестят главоболията от новостите и останаха затворени. Припомняме, че от 1 януари сумите на касовите бележки вече излизат в евро. До края на месеца можем да плащаме и с лева, но търговците са длъжни да ни връщат ресто в евро.