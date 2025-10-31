ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите.
"Нашите фирми, като повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата – това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока“, обясни в ефира на NOVA собственикът Ивайло Пенчев.
Toй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп.
"Не предполагаме кои са – те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират“, обясни той.
Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. "Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев.
В момента работата е частично парализирана. "Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите“, каза предприемачът.
Хакерите не са посочили конкретна сума, но отговорът на Пенчев е категоричен: "И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 хиляди лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация – имена, имейли, следи, всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците“.
По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи: "Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни“.
Предприемачът беше остър към институциите, след като според него държавата не е реагирала адекватно на подадения сигнал.
"Държавата трябва да пази хората от разбойници – това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си – разбойници те нападат, а полицията ти казва: седни вкъщи и напиши обяснение“.
