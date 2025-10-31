Новини
"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03
© NOVA
Преди три дни компанията "Уолтопия“ и част от свързаните ѝ фирми са станали жертва на кибератака, извършена от китайска хакерска група. Част от IT системите са извън строя, включително и уебсайтовете на компанията, но производственият процес не е спрял.

Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация, водеща до залавянето на хакерите. 

"Нашите фирми, като повечето съвременни компании, зависят напълно от IT инфраструктурата – това е мозъкът на фирмата. И когато някой го превземе, оставаш без посока“, обясни в ефира на NOVA собственикът Ивайло Пенчев.

Toй потвърди, че хакерите са се представили сами, изпращайки имейл с искане за откуп.

"Не предполагаме кои са – те си пратиха имейл и си казаха, че са те. Влязоха в десетки сървъри и се опитаха да ги криптират“, обясни той.

Компанията е успяла да спаси данните си благодарение на тройно ниво на защита. "Имаме три слоя сигурност и третият ни спаси. Бекъпите ни не са унищожени и ги възстановяваме. Но ще отнеме дни, дори седмици, докато всичко се върне в нормален режим“, обясни Пенчев.

В момента работата е частично парализирана. "Всички компютри във фирмата, с изключение на няколко, са изключени. Не можем да ги включим – сървърите са блокирани, имейлите не работят, Teams не работи. Постепенно възстановяваме системите“, каза предприемачът.

Хакерите не са посочили конкретна сума, но отговорът на Пенчев е категоричен: "И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам. На разбойници не се дават откупи. Напротив – ние сме готови да платим 50 хиляди лева, за да бъдат хванати. Искаме хората, които имат сведения, да ни дадат информация – имена, имейли, следи, всичко, което би помогнало да се идентифицират разбойниците“.

По думите му атаката е извършена чрез платформа, в която може да участват не само китайци, но и хора от различни държави, включително и българи: "Това е разбойническа платформа. Ако се обединим и всички атакувани компании действат заедно, ще им стане по-трудно. Когато всеки се бори сам, престъпниците са по-силни“.

Предприемачът беше остър към институциите, след като според него държавата не е реагирала адекватно на подадения сигнал.

"Държавата трябва да пази хората от разбойници – това е първичната ѝ функция. Нашите хора отидоха да подадат сигнал, но ги пратиха обратно да пишат обяснения. Представете си – разбойници те нападат, а полицията ти казва: седни вкъщи и напиши обяснение“.






