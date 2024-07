Уникален светлинен спектакъл на монумента Бузлуджа

© Главозамайващо 3D мапинг шоу може да бъде наблюдавано на живо в трите нощи на OPEN BUZLUDZHA 2024, съобщиха организаторите. Фестивалът стартира на 8 август в подножието на монумента Бузлуджа. Изключителният и въздействащ светлинен спектакъл ще бъде проектиран върху монумента Бузлуджа, в продължение на трите нощи на фестивала от 8 до 11 август.



Страхотна музикална програма с енергични и обичани наши и чужди изпълнители, и различни предизвикателства и забавления сред природата, ще посрещнат гостите на дългоочакваното четвърто издание на събитието.



"Тази година очакваме да посрещнем посетители от всякакви възрасти от над 15 държави, прекрасни музиканти и диджеи и много доброволци. Подготвили сме три сцени, co-working space, забавления за деца и специални дневни предизвикателства за гостите“, споделя арх. Дора Иванова от фондация “Проект Бузлуджа“, която е и организатор на фестивала.



"Щастлива съм, че с всяко следващо издание идват все повече хора, които знаят, че това не е просто фестивал с хубава музика, култура, история и природа, а има



своята кауза. Самата идея за фестивала е част от цялостната кампания на



фондацията да разгърне потенциала на място за съвременна култура и изкуство,



разказвайки историята от близкото минало на поколението, което не я познава, за



да можем всички ние да взимаме по-добри решения за бъдещето ни“, добавя още тя.



3D мапинг шоуто на Бузлуджа ще бъде дело на MP-STUDIO, които са създателите на популярния фестивал на светлините LUNAR в София. В продължение на трите



фестивални нощи монументът, пред който е разположена електронната сцена, ще бъде озарен от въздействащо светлинно визуално шоу на живо със скрити послания, за неповторимо изживяване на всички присъстващи.



Повече информация за програмата с 10 незабравими изживявания и всички възможности за гостите на място, можете да намерите в сайта на събитието и в каналите в социалните мрежи.



Ето и пълната музикалната програма на основната сцена (поляната пред хижа



Бузлуджа):



- На 08.08.24 – официално откриване / Jupiter 7 / Cool Den / УИКЕДА



- На 09.08.24 - Two Cities One World / Greesh / Funkilicious / КЕРАНА И



КОСМОНАВТИТЕ



- На 10.08.24 - Heptagram / Woomb / Reaven (FR) / HAYES & Y



Монументарлна сцена (с електронна музика и 3D мапинг всяка вечер):



- На 08.08.24 - Mr. X / Matizze / DIMO BG / Dan Tanev / Zhivko



- На09.08.24 - Relina / Koi Lopa / PISTAMASHINA / VERSUS / Steph



- На 10.08.24 - Lile / The Foreigners / YOR (FR) / PACHO / Icaka



Програма на горска сцена – Строежа с DJ Антон Христов:



- На 08.08.24 - Balkan vs. Punk/Ska Party



- На 09.08.24 - Retro Party



- На 10.08.24 - Indie Rock Party