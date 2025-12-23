Държавен вестник обнародва приетия от Народното събрание Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.Това става ясно от днешния брой 113 на Държавен вестник.УКАЗ № 272На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република БългарияПОСТАНОВЯВАМ:Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., приет от 51-вото Народно събрание на 17 декември 2025 г.Издаден в София на 19 декември 2025 г.Припомняме, че Законът беше приет на първо и второ четене на 17 декември. Депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата."За“ този текст гласуваха 183 народни представители, трима бяха "против“, нямаше въздържали се.