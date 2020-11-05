Óäúëæàâàò ìåðêèòå ïîíå äî êðàÿ íà íîåìâðè, ïðåäëàãàò è íîâè!

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"Ñåãà äåéñòâàùèòå ìåðêè, êîèòî ñà â ñèëà äî 12 íîåìâðè, òðÿáâà äà áúäàò óäúëæåíè ìèíèìóì äî êðàÿ íà íîåìâðè, à íàé-âåðîÿòíî è äî êðàÿ íà ãîäèíàòà. Ðàáîòíîòî âðåìå íà ðåñòîðàíòè è êàôåòåðèè ñúùî äà áúäå îãðàíè÷åíî, êîåòî î÷åâèäíî äàâà íÿêàêúâ ðåçóëòàò.
Òðÿáâà äà èìà îãðàíè÷àâàíå íà ïðèñúñòâåíàòà ðàáîòà â îôèñèòå äî ìàêñèìóì 50 ïðîöåíòà - íå ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ïðèñúñòâàùèòå äà áúäàò íà åäíî ìÿñòî. Õîðàòà íàä 65 ãîäèíè äà ïàçàðóâàò â ò.íàð. "çåëåí êîðèäîð", êàêòî áåøå âúâåäåíî ïðåç ïðîëåòòà.
Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî äà ìîæå äà êîìàíäèðîâà ìåäèöèíñêè ëèöà äà ñå âêëþ÷àò â áîðáàòà, çà äà áúäå ïî-ðàâíîìåðíî íàòîâàðâàíåòî", îáÿñíè Àíãåë Êóí÷åâ.
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