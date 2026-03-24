Удостоверяват машините за парламентарния вот на 19 април
За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, са предоставени от ЦИК 10 машини.
Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.
Актуализираната Методика, приложенията към нея, както и постъпилите предложения и становища от проведената обществена консултация са публикувани на официалната интернет страница на МЕУ: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/home/elections/2026-03-24-tumg-methodology
