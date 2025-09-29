ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удар! 10 490 фалшиви спални комплекти със знаци на световни марки бяха задържани от митнически служители
След извършен анализ на риска митническите инспектори селектират за физическа проверка стоки, съхранявани в склад в град София. В митническите документи проверяваната стока е описана като облекла за спане.
В присъствието на управителя на дружеството-получател е свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия. От товарното помещение са разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти с надписи и знаци на световно известни търговски марки.
Поради възникнали съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно Регламент 608/2013 на Европейския съюз, спалните комплекти са задържани. Съставен е протокол за извършена митническа проверка, а притежателите на съответните търговски марки са потвърдили, че стоките са щамповани с привлекателните изображения в нарушение на притежаваните от тях права.
