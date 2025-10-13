Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!

© Учителските заплати в България отново ще бъдат повишени през следващата година. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев в ефира на bTV. Той уточни, че макар параметрите на бюджета за 2026 г. все още да не са окончателно определени от Министерството на финансите, увеличението на възнагражденията е сигурно.



"Заплатите на учителите трябва да се увеличават. Това е политика, която следваме още от 2017 година. В момента възнагражденията на учителите са над 120% от средната заплата за страната, а нашата цел е да поддържаме това съотношение около 125%", заяви министър Вълчев.



Той припомни, че през 2025 г. към системата на образованието са били добавени още половин милиард лева именно за повишаване на заплатите. "Добрите възнаграждения са необходимо условие за качествено образование. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри специалисти във всички останали професии", допълни той.