ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
"Заплатите на учителите трябва да се увеличават. Това е политика, която следваме още от 2017 година. В момента възнагражденията на учителите са над 120% от средната заплата за страната, а нашата цел е да поддържаме това съотношение около 125%", заяви министър Вълчев.
Той припомни, че през 2025 г. към системата на образованието са били добавени още половин милиард лева именно за повишаване на заплатите. "Добрите възнаграждения са необходимо условие за качествено образование. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри специалисти във всички останали професии", допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: