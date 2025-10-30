Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Учители от цялата страна се събраха да обменят идеи за преподаване чрез експерименти
Автор: Илиана Пенова 14:57Коментари (0)80
©
Учители от различни населени места се събраха в Севлиево, за да споделят идеи, опит и добри практики за преподаване чрез експерименти. Инициативата се проведе в рамките на десетото юбилейно издание на Националния фестивал "Наука на сцената“, който тази година постави акцент на съвременното STEM образование.

Фeстивалът се провежда веднъж на две години и следва принципа "от учители за учители“, като всяка представена практика е изцяло приложима в класната стая. Основната му цел е насърчаване на общуването между учителите и разпространението на иновативни и полезни методи на обучение.

Тази година във фестивала участваха 33 проекта от 17 населени места. Учителите представиха свои разработки и експерименти, като демонстрираха как науката може да бъде разбираема и близка до ежедневието на учениците.

В направление "Работилници“ първо място спечели проектът "Не на микропластмасата – скритият враг в природата“ на Дияна Караиванова от СУ "Панайот Волов“ в Шумен. Нейните ученици показаха как могат да се създават екологични алтернативи на козметични и битови продукти, включително домашни сапуни и ексфолианти от кафе.

На второ място бе класиран проектът "Eco Magic: Transforming Trash“ на Боряна Пендарова от СУ "Св. св. Кирил и Методий“ във Велинград. Нейният екип демонстрира как отпадъчните материали могат да се превърнат в изкуство и полезни предмети.

Третото място зае проектът "С грижа за птиците през зимата“ на Василка Кръстева от Кюстендил, в който участниците изработиха хранилки от биоразградими материали.

В направление "Щанд“ бяха наградени осем проекта. Големият победител е проектът "Зелени алтернативи за бъдещето – от игра до иновация“, реализиран от ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров“, ОУ "Стефан Пешев“ и ДГ "Радост“ – Севлиево. Екипът от учители успява да обедини деца и ученици от различни възрасти, които работят съвместно за намирането на екологични решения.

Второ място спечели "Невидими, но силни, лоши и добри“ на Ванина Минева и Яна Иванова от ДГ №66 "Елица“ в Панчарево. Проектът запознава най-малките с микроорганизмите и лъченията по достъпен начин.

Третото място зае "Мисия Земя–Марс“ на Ива Пейкова от СУ "Васил Левски“ в Севлиево. Те представиха иновативна игра, разработена с помощта на изкуствен интелект, която учи учениците на физика чрез космически мисии.

Останалите участници получиха поощрителни награди.

Фестивалът се организира от Националния организационен комитет на програмата "Наука на сцената“, Община Севлиево, РУО-Габрово, СУ "Васил Левски“ – Севлиево и Съюза на физиците в България, със съдействието на Фондация "Еврика“, SAP България и Фондация "Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Събитието се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Кандидатстудентска кампания 2025/2026 г.
Никола Саркози влиза в затвора
Отношенията между САЩ и Китай
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: