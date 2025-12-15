ЗАРЕЖДАНЕ...
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
"Не съм запозната с подробностите от този "секретен" документ, но логиката му не е тайна и министърът на образованието я сподели отдавна публично.
Достатъчно дълги години съм гледала как се пропиляват огромно количество часове по езици за да се постигне ниво, което много от учениците постигат само с гледане на филми", добавя тя.
"Ако това е високата цел на езиковите гимназии, то тя може да се постигне почти без преподаване на език. А много повече така или иначе не може да се постигне с ученици, от които не се изисква да четат всеки ден и които се обучават по учебници, в които преобладават картинките, а в часовете до посиняване се правят граматически упражнения - до последния клас", категорична е учителката.
"В същото време няма как да се постигне каквото и да е прилично общообразователно ниво по математика и природни науки със седмична натовареност по-ниска от тази, която сме имали в езиковата гимназия през 80-те.
Нещата в образованието са скандално зле за повечето ученици от твърде дълго време, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически мотивиран, а децата ... кучета ги яли, особено чуждите, в чието име хвърчат толкова много плюнки и празни приказки. А борците за правата на чуждите деца доста обичат да послъгват и преиначават - и в социалните мрежи, и в медиите", заключва учителката.
