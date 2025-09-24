Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или да си губи времето с телефона

© Въпреки че забраната за използване на мобилни телефони в училищата все още не е влязла в сила, директорите вече обсъждат как учениците ще оставят устройствата си през учебния ден. Някои училища планират да поставят кутии още на входа при охраната, докато други ще разчитат телефоните да се държат в раниците на учениците. Има и идеи за по-съвременни решения, като специални магнитни калъфчета, които блокират телефона за времето на престоя в училище.



Министърът на образованието Красимир Вълчев уточнява, че със забраната, която се очаква през ноември, няма да се определят конкретни правила за съхранение и използване на телефоните. "Има няколко варианта за организация, Законът няма да предписва, ние също няма да предписваме, ще оставим всяко училище да намери най-добрата организация“, обяснява Вълчев.



В момента в много училища вече действат правила за неизползване на телефоните в час. Някои учители ги събират на бюрото си, други настояват устройствата да бъдат на безшумен режим, а трети разчитат на самоконтрол от страна на учениците.



В столичното 107-мо основно училище решението ще бъде телефоните да се събират на входа в заключени кутии при охраната. "Всеки клас си има кутия, която се заключва, а ключът се държи от дежурния ученик на класа. Това не е непозната практика“, обяснява пред БНТ директорът Данко Калапиш.



Директорът обаче има и по-иновативна идея – всяко дете да използва магнитно калъфче за телефона си. При влизане в училище калъфчето се заключва чрез специална машина и телефонът не може да се използва през деня. "Все още ценово не мога да кажа и кой би я изпълнил, но има доста примери от Япония и САЩ, където това работи“, добавя Калапиш.



В 119-то средно училище подходът ще е по-различен – ученикът ще изключва телефона и ще го държи в раницата си. "Ще обсъдим това много внимателно с родителите, за да няма съпротива“, казва директорът Диян Стаматов. Други възможности, които се обсъждат, включват оставяне на телефона у дома, използване на персонални заключващи се касетки в училище или също магнитния модел. Стаматов прогнозира, че през първия месец ще има значителна съпротива от учениците.



Не всички ученици са съгласни с новото правило. Христо Гергов от 11 клас смята, че забраната е ненужна.



"Всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето с телефона“, казва той. Ян Делибозов, също от 11 клас, допълва: "Ежедневието на всеки човек е различно, може да се случат неочаквани неща и човек трябва да може да реагира. Не е ок да се забранява телефонът.“