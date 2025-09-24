Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ученик: Всеки има право на избор дали иска да учи в училище, или да си губи времето с телефона
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:46Коментари (1)59
©
Въпреки че забраната за използване на мобилни телефони в училищата все още не е влязла в сила, директорите вече обсъждат как учениците ще оставят устройствата си през учебния ден. Някои училища планират да поставят кутии още на входа при охраната, докато други ще разчитат телефоните да се държат в раниците на учениците. Има и идеи за по-съвременни решения, като специални магнитни калъфчета, които блокират телефона за времето на престоя в училище.

Министърът на образованието Красимир Вълчев уточнява, че със забраната, която се очаква през ноември, няма да се определят конкретни правила за съхранение и използване на телефоните. "Има няколко варианта за организация, Законът няма да предписва, ние също няма да предписваме, ще оставим всяко училище да намери най-добрата организация“, обяснява Вълчев.

В момента в много училища вече действат правила за неизползване на телефоните в час. Някои учители ги събират на бюрото си, други настояват устройствата да бъдат на безшумен режим, а трети разчитат на самоконтрол от страна на учениците.

В столичното 107-мо основно училище решението ще бъде телефоните да се събират на входа в заключени кутии при охраната. "Всеки клас си има кутия, която се заключва, а ключът се държи от дежурния ученик на класа. Това не е непозната практика“, обяснява пред БНТ директорът Данко Калапиш.

Директорът обаче има и по-иновативна идея – всяко дете да използва магнитно калъфче за телефона си. При влизане в училище калъфчето се заключва чрез специална машина и телефонът не може да се използва през деня. "Все още ценово не мога да кажа и кой би я изпълнил, но има доста примери от Япония и САЩ, където това работи“, добавя Калапиш.

В 119-то средно училище подходът ще е по-различен – ученикът ще изключва телефона и ще го държи в раницата си. "Ще обсъдим това много внимателно с родителите, за да няма съпротива“, казва директорът Диян Стаматов. Други възможности, които се обсъждат, включват оставяне на телефона у дома, използване на персонални заключващи се касетки в училище или също магнитния модел. Стаматов прогнозира, че през първия месец ще има значителна съпротива от учениците.

Не всички ученици са съгласни с новото правило. Христо Гергов от 11 клас смята, че забраната е ненужна.

"Всеки има право на избор дали иска да учи в училище или да си губи времето с телефона“, казва той. Ян Делибозов, също от 11 клас, допълва: "Ежедневието на всеки човек е различно, може да се случат неочаквани неща и човек трябва да може да реагира. Не е ок да се забранява телефонът.“

Още по темата: общо новини по темата: 1568
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
22.09.2025 »
предишна страница [ 1/262 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Баба им само с телефони е стояла в училище. И по наше време нямаше. Много се разлигави тоя народ, много.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Природни стихии
Войната в Украйна
Проблем с недостига и износа на лекарства
51-ото Народно събрание
Общо събрание на ООН 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: