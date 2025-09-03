ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученичка пусна жалба срещу МОН заради новия формат на матурата
Една трета от изпита по математика след седми и десети клас от тази година ще включва и познания по природни науки. Промяната в малката матура, която е и вход към гимназиите, министерството обяви официално преди дни.
Майка на ученичка в седми клас и адвокат, Снежана Стефанова следи с притеснение промените в изпита. От името на дъщеря си подава жалба срещу решението на министерството да включи задачи, свързани с химията, физиката, биологията и географията в теста по математика.
"Като родител, аз съм наистина притеснена това какъв стрес ще предизвика в моето дете, тепърва да трябва да се подготвя за този твърде важен изпит за нейното бъдеще по още шест предмета. Като юрист, считам че тази заповед нарушава основни принципи на доброто управление, като предвидимост, прозрачност и де факто е злоупотреба с права“, коментира пред bTV Снежана Стефанова.
Според учители с правилна подготовка новите задачи няма да затруднят децата.
“Tе биват подготвяни още от 5-ти клас, когато започнат да се занимават малко по-задълбочено с математика и започват да се запознават с първите текстови задачи. Текстовите задачи, които са дадени като примерни, не се различават по никакъв начин от тестовите до момента", коментира учителят Александър Георгиев.
Целта на промяната и включването на задачи от природните науки ще насърчи аналитичното мислене на учениците, казват от образователното министерство.
"До по-голяма степен ще мери интелигентност. Интелигентността не може да се научи. Частните уроци са по-рентабилни, когато се мери заучаване, когато конспектът е по-малък, ще мерим до колко учениците са разбрали, доколко знаят и до колко могат да го трансформират знанията в умения“, коментира образователният министър Красимир Вълчев.
Жалбата вече е внесена в Административния съд, а дали ще се наложи отмяна на промяната - предстои да разберем.
