|Учени: Болестта на Алцхаймер е по-разпространена сред жените
Според Световната здравна организация (СЗО) през 2021 г. 57 милиона души по света са страдали от деменция , а всяка година има близо 10 милиона нови случая.
Оказва се, обаче че в световен мащаб болестта на Алцхаймер е почти два пъти по-разпространена при жените в сравнение с мъжете. На 45-годишна възраст рискът от развитието ѝ през целия живот при жените е една на пет, в сравнение с една на десет при мъжете, пише Euronews.
Години наред учените са озадачени от това несъответствие, питайки се дали разликите в начина, по който мозъкът на мъжете и жените остарява, биха могли да крият отговори.
Какво установяма проучването?
Анализирайки повече от 12 000 сканирания на мозъка от близо 5000 здрави хора на възраст между 17 и 95 години, изследователите установят, че мозъците на мъжете показват по-рязък спад в няколко области с течение на времето, включително области, участващи в паметта, движението и визуалната обработка.
Например, постцентралната кора, частта от човешкия мозък, която обработва усещания като допир, болка и положение на тялото, се е свивала с 2,0% годишно при мъжете - почти два пъти повече от годишния спад от 1,2% при жените.
Жените, от друга страна, показват по-изразено разширяване на пълните с течност мозъчни вентрикули, признак на промяна, свързана с възрастта, но като цяло по-малка структурна загуба.
Освен това при мъжкия пол се наблюдава по-голямо свързано с възрастта изтъняване на кората – външния слой на мозъка – особено в области като парахипокампалните и фузиформните области.
Защо жените са по-склонни да развият Алцхаймер, въпреки по-бавното свиване на мозъка?
Резултатите от проучването показват, че е малко вероятно половите разлики в свързания с възрастта мозъчен спад да допринасят за това заболяването да е по-разпространено при по-нежния пол.
Учените отдавна посочват сложна комбинация от фактори като хормонални промени след менопаузата, разлики в имунната и съдовата функция, генетични рискови фактори като и простият факт, че жените са склонни да живеят по-дълго от мъжете.
През 2021 г. средната продължителност на живота е била 73,8 години за жените спрямо 68,4 години за мъжете. По този начин повече жени достигат възрасти, в които рискът от Алцхаймер е най-висок. Заболяването е най-често срещано при хора над 65-годишна възраст, според Националната здравна служба на Обединеното кралство.
Биологичните причини, поради които жените остават по-уязвими, все още не са установени напълно, но става все по-ясно, че отговорът няма да бъде намерен само в структурни мозъчни сканирания.
