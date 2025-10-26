Новини
Учени: Болестта на Алцхаймер е по-разпространена сред жените
Автор: Елена Николова 11:29Коментари (0)79
Ново проучване показва, че мозъкът на мъжете се свива по-бързо от този на жените с напредване на възрастта. Но въпреки това болестта на Алцхаймер продължава да засяга женнския пол много по-често.

Според Световната здравна организация (СЗО) през 2021 г. 57 милиона души по света са страдали от деменция , а всяка година има близо 10 милиона нови случая.

Оказва се, обаче че в световен мащаб болестта на Алцхаймер е почти два пъти по-разпространена при жените в сравнение с мъжете. На 45-годишна възраст рискът от развитието ѝ през целия живот при жените е една на пет, в сравнение с една на десет при мъжете, пише Euronews.

Години наред учените са озадачени от това несъответствие, питайки се дали разликите в начина, по който мозъкът на мъжете и жените остарява, биха могли да крият отговори.

Какво установяма проучването?

Анализирайки повече от 12 000 сканирания на мозъка от близо 5000 здрави хора на възраст между 17 и 95 години, изследователите установят, че мозъците на мъжете показват по-рязък спад в няколко области с течение на времето, включително области, участващи в паметта, движението и визуалната обработка.

Например, постцентралната кора, частта от човешкия мозък, която обработва усещания като допир, болка и положение на тялото, се е свивала с 2,0% годишно при мъжете - почти два пъти повече от годишния спад от 1,2% при жените.

Жените, от друга страна, показват по-изразено разширяване на пълните с течност мозъчни вентрикули, признак на промяна, свързана с възрастта, но като цяло по-малка структурна загуба.

Освен това при мъжкия пол се наблюдава по-голямо свързано с възрастта изтъняване на кората – външния слой на мозъка – особено в области като парахипокампалните и фузиформните области.

Защо жените са по-склонни да развият Алцхаймер, въпреки по-бавното свиване на мозъка?

Резултатите от проучването показват, че е малко вероятно половите разлики в свързания с възрастта мозъчен спад да допринасят за това заболяването да е по-разпространено при по-нежния пол.

Учените отдавна посочват сложна комбинация от фактори като хормонални промени след менопаузата, разлики в имунната и съдовата функция, генетични рискови фактори като и простият факт, че жените са склонни да живеят по-дълго от мъжете.

През 2021 г. средната продължителност на живота е била 73,8 години за жените спрямо 68,4 години за мъжете. По този начин повече жени достигат възрасти, в които рискът от Алцхаймер е най-висок. Заболяването е най-често срещано при хора над 65-годишна възраст, според Националната здравна служба на Обединеното кралство.

Биологичните причини, поради които жените остават по-уязвими, все още не са установени напълно, но става все по-ясно, че отговорът няма да бъде намерен само в структурни мозъчни сканирания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







