Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост

Български учен със световно признание от Станфорд – разработва хапче против стареене.



Български учен от Центъра за върхови научни постижения в Пловдив е сред топ 1% от най-добрите учени в света, според класация на Станфордския университет.



Това е професор Милен Георгиев – ръководител на научни структури в Центъра по растителна системна биология и биотехнология и БАН. Неговият екип е подготвил документи за патентоване на хапче против стареене.



В дисциплината "Биотехнологии" Станфордският университет тази година отличава изследователи от САЩ, Китай, Великобритания, Германия, Индия, Япония, Израел, Швейцария, Сингапур и други. Проф. Милен Георгиев е първият български учен, удостоен с признанието да е в топ 1% в тази категория.



"Имам един изключително силен екип, който допринася за това", казва той пред БНР.



Неговата работа е съсредоточена върху дълголетието и стареенето.



"Със сигурност това е допринесло значително за класацията, защото темата е изключително важна в световен план."



Преди месеци професор Георгиев обяви откриването на конкретен вид мед, който забавя остаряването. Вече са готови и документите за европейски патент.



"Нашето желание е да преминем процедурата в по-експресен формат, който е позволен, и до края на годината да имаме така нареченото хапче за дълголетие. А също и да обявим какъв е видът мед, защото знам, че това е интересно за всички – всеки пита. Това, по което имаме напредък, е един растителен козметичен продукт, за който в момента провеждаме изпитване с доброволци, свързано със забавянето на стареенето на кожата".