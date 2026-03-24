СЕМ приветства всички усилия на журналистическите екипи в отразяването на кампанията за 52 Народно събрание и особено упражняването на информационната им и критическата функция в редакционното съдържание, съобщават от СЕМ.Свободата на изразяване, зачитането на човешкото достойнство, честта и доброто име на кандидатите за народни представители, спазването на добрите нрави и професионална етика, както и недопускане на реч на омразата, са принципи, без които няма честни избори в едно демократично общество.Съветът за електронни медии вярва, че плурализмът на мнения и гледни точки в медиите е неразделна част от политически плурализъм и свобода на възгледи в обществото. На всички кандидати следва да се гарантират равни условия по време на кампанията, каквато е устойчивата европейска практика и стандарти в политическото съревнование между участниците в изборите.Във връзка с това медийният регулатор обръща внимание и върху факта, че участието на някои кандидати за народни представители и като водещи на предавания или като персонажи в търговски съобщения, нарушава принципите на равнопоставеност и неутралност при отразяването на кампанията.СЕМ напомня, че адаптирането на програмите на доставчиците на медийни услуги за хората със специфични потребности, допринася за пълноценното упражняване на гражданските права и от уязвимите групи в населението.Изпълнението на изискванията за достъпност на съдържанието за хората с увредено зрение и слух е особено важно в условия на предизборна кампания.