Убитото в столичен мол момче е било намушкано с нож в сърцето
Автор: Марияна Стойчева 15:59Коментари (0)75
© Фокус
Убитото в столичен мол момче е било намушкано с нож право в сърцето. Извършителят е на 15 години, познат на полицията, криминално проявен- има 4 кражби и един грабеж. Това съобщиха на съвместен брифинг на СДВР и Прокуратурата относно случая с убитото в столичен мол момче, предаде репортер на "Фокус". 

Заместник градският прокурор на София Десислава Петрова заяви, че предполагаемият извършител също е на 15 години и е задържан за 72 часа.

"Сигналът е подаден около 19:30 часа на телефон 112. Колегите от СДВР моментално са реагирали. Предприели са първоначални действия по разследване, в резултат, на които като предполагаем извършител е установено друго 15- годишно момче, което е познато на жертвата. Случаят е поет от следовател", каза Петрова. 

По думи на заместник градския прокурор са иззети са всички дрехи, оръжието също е иззето и предстои експертизи. Лицето е задържано е за 72 часа, привлечен е като обвиняем от прокуратурата и предстои да се внесе искане за задържането му под стража. 

За момента не е ясна причината за възникналия спор. Първоначалната информация е, че жертвата е нанесла удари на обвиняемия, след което е последвало фаталното намушкване. Групите имали стара вражда

Оръжието, с което се предполага, че пронизана жертвата е нож (9,10 см). Момчетата от ромски произход.

Директорът на СДВР Любомир Николов даде подробности за предполагаемия извършител: 

"Лицето е било настанено в социален дом от семеен тип, там също са споделяли, че е проблемно дете и е върнат с решение на съда на родителите му", каза Николов и допълни, че след фаталния удар извършителят се е оттеглил през аварийния вход на мола с един негов приятел.

Той е съдействал със самопризнания и е показал оръжието на убийството - нож", каза още директорът на СДВР. 

СДВР ще предприеме действия за по-строги мерки спрямо пропускането в мола.

"Предложихме на СО да има промени в пропускателния режим на моловете - като да има рамки с металодетектори", уточни още той и поясни, че преди 4 дни са събрали управителите на моловете и са били предупредени за засилване на охраната и да бъдат бдителни за подобен вид хора. 

Жертвата не е криминално проявен. В мола са били две групи - в едната жертвата и още двама, а в другата - извършителят и още един.


