|Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от вратата
Започнати са действия по разследване, включително и такива за издирване на извършителя, иззети са и веществени доказателства. В резултат на бързите и веществени действия на служители на МВР - Пловдив, криминална полиция, и прокуратурата е изяснен извършителят - 21-годишен младеж. Той е задържан същият ден, на 18 август около 16:30 в общежитие в Студентски град в София, има и конкретно събрани доказателства за разкриване на престъплението.
Според разследващите около 4:20 сутринта той е влязъл в дома на Димитрина в Първомай, след като е прескочил оградата. По това време в дома са били - умъртвената жена и нейният син. Тя се е събудила от кучешкия лай и отворила входната врата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и е нанесъл удар с нож в областта на шията, тя е починала на място от кръвозагуба.
Убиецът е напуснал местопрестъплението веднага, отправил се е в покрайнините на Първомай, където е паркирал автомобила си, с който е отпътувал за София. Към 4:30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал и открил майка си мъртва.
Мотивът е личен, обясни Ваня Христева. Той е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята, с която са имали приятелски отношения - краткотрайни, в рамките на няколко месеца, като същите са се разделили.
Задържаният е привлечен в качеството му на обвиняем. За умишлено убийство законът предвижда затвор от 10 до 20 години.
С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е задържан за 72 часа. Прокуратурата в Пловдив е внесла искане за постоянно задържане под стража.
