2026-а вероятно ще ни донесе завръщане на Uber в България, а и стъпване на таксиметровата услуга на Bolt на нашия пазар - с тази си прогноза съоснователят на Volt Premium Taxi Огнян Попов разбуни духовете в социалните мрежи. Пред Money.bg той обясни защо очаква подобно развитие, а и какъв ще е ефектът от него върху пазара.Той не е малък - по официални данни 73 са регистрирани превозвачи, като те оперират близо 5700 автомобила и за тях работят над 8200 шофьори.На първо място обаче каква е разликата между 2015-а, когато Uber спря услугата си у нас след намеса на регулаторите и настоящия момент? "Те не искат да са таксиметрова компания и да отговарят на законодателството - искат всеки да може да прави каквото намери за добре, да кара когато и колкото си иска със своята кола. Във времето обаче започнаха да стигат до извода, че тази законодателна рамка няма да бъде променена толкова лесно и трябва да намерят начин да работят с нея, а не извън нея", отговаря Попов.Как се случва това? Съоснователят на Volt Premium Taxi дава пример с Будапеща, където Uber са се споразумели с голям местен превозвач - Fotaxi: "Когато си поръчаш Uber, идва Fotaxi. Работи като приложение за поръчки - те си вземат съответната комисионна, като естествено в началото няма такава. Полека-лека други шофьори започват да се присъединяват към този модел".В Будапеща Uber е в догонваща позиция спрямо Bolt и според Попов и двете платформи се опитват да избегнат ситуация, в която едната "заключва" пазара за другата с ранно лидерство. "Bolt са позиционирани тук с доставките си - Bolt Food. Те имат присъствие и вече започнаха да придобиват компании, вместо да влизат на дадени пазари сами. Така направиха най-наскоро в Дания, където впрочем и Uber придоби таксиметрова компания", обяснява той.С уговорката, че не е коректно да коментира други фирми и че няма финална информация, той е категоричен, че и двете компании активно оглеждат възможностите си на българския пазар.Той вижда евентуалните следващи ходове по следния начин: "В България мисля, че Bolt ще мине през придобиване на една софийска компания, а пък Uber най-вероятно ще влезе чрез партньорство с голяма такси компания на принципа на Fotaxi от Будапеща - имат модела как това работи и могат да разкажат на местната компания какво ще спечели или ще загуби от партньорство с тях".Влизането на Uber и Bolt неизбежно ще промени ситуацията с такситата в София - и позитивните реакции под прогнозата на Огнян Попов в социалните мрежи са показателни. Особено на фона на поредното вдигане на минималните цени за услугата в столицата."За мен всичко опира до това, че обществото не е доволно от качеството. Това са компании, които съществуват от много години и които явно не са успели да предоставят услуга, с която градът да се гордее, с която гражданите да се гордеят. Това е един сектор, който дълги години е лежал на някакви стари практики и просто не е искал да се промени. Тези компании не искат глобална международна конкуренция и сега някой от тях ще е буквално принуден да си партнира с тях - защото знае, че ако не е той, ще е другият", разсъждава съоснователят на Volt Premium Taxi.И дава пример - Uber имат голяма чуждестранна потребителска база, която веднага би започнала да използва услугите на техния български партньор, а освен това финансовите ресурси на платформата са достатъчно големи, за да се организира мощна маркетингова кампания, която да докара български клиенти.В един момент шофьорите от другите фирми ще видят, че колегите им от тази, която работи с платформата, имат много повече работа и ще започнат да се прехвърлят към нея. Това ще е особено тежък удар за най-големите компании в столицата, чийто бизнес изисква мащаб, като Попов смята, че именно това ще принуди един от лидерите да стане партньор на Uber, а друг - да продаде бизнеса си на Bolt.Според данни от бранша, с голяма преднина Топ 3 в столицата оформят Yellow Taxi, "Окей Супертранс" и TaxiMe - там са почти 70 на сто от таксиметровите автомобили в столицата. "Според мен по-скоро между тях и Uber и Bolt ще настане голямата "сеч". И един от тримата няма да го бъде", смята Огнян Попов.Според него освен това платформите няма да спрат да лобират за либерализация на пазара: "На места като Полша, Германия, България и Унгария, където пазарът е регулиран и те виждат, че не могат да счупят това нещо, започват просто да лобират с много голям хоризонт - 3, 5 до 10 години тях не ги притесняват. Знаят, че малко по малко, рано или късно, ще успеят да постигнат това, което на тях им трябва законодателно".А какво се случва тогава? Да погледнем Букурещ, където търсеният от компании като Uber модел е възможен - там такситата са намалели от 15 000 на 6000. А и Uber инвестира много в автономни автомобили..."Това, че големите влизат, не означава край за всички. Означава край за мнозина, но не за всички. Имат шанс тези, които успеят да се обединят, да си подобрят услугата", категоричен е Огнян Попов.Именно затова и той не смята, че Volt Premium Taxi със своя модел на унифицирана услуга с подбрани шофьори и автомобили е пряко застрашена от навлизането на Uber или Bolt. Като цяло обаче браншът трябва да обедини усилията си, за да може например да се защити от законодателни промени, които обслужват платформите.Конкретно компанията на Огнян Попов поръчва нови собствени автомобили и освен това към нея се присъединяват водачи със собствени коли - електрически BMW и Mercedes на максимум 3 години."Имаше два аргумента срещу Volt - че е скъпо и че трябва малко да изчакаш. По първия аргумент - за цената, когато те (другите таксиметрови превозвачи) поскъпнат с 20%, разликата ще стане значително по-малка. По втория - когато вече сме 150-200 коли, ние ще сме буквално на 3-5 минути от почти всеки адрес в София", посочва съоснователят на компанията.