Родените българи в чужбина има друга родина, за тях, нашите внуци България ще бъде една екзотична дестинация. Това заяви по време на включването си в "Денят започва" с Георги Любенов писателят и драматург Стефан Цанев. Повод за неговото изказване е представянето на спектакъла "Деца на света" във Варна по текст на големия драматург, информираЦанев разкри, че творбата му е отражение на собствената му съдба – той има три деца и петима внуци, които живеят извън пределите на България. Писателят с тъга отбеляза, че само един от внуците му владее български език.По думите му българия е загубила голяма част от населението си, повече от която и да е война, тъй като над 2,5 милиона българи са напуснали страната през последните десетилетия."Демографските загуби от емиграцията превъзхождат жертвите, дадени от България във всички войни през нейната 1400-годишна история", коментира Стефан Цанев.Липсата на езикова връзка с новите поколения българи зад граница е основен мотив за написването на пиесата.Прочутият драматург, който през август ще навърши 90 години, присъства лично във Варна за премиерата на спектакъла. В постановката участват големите имена на българското кино и театър Димитър Маринов и Ели Скорчева.