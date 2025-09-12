© Булфото виж галерията В храм "Св. Александър Невски " се провежда церемония по връщането на двете оригинални паметни плочи от централния вход. Българският патриарх Даниил ще отслужи църковния ритуал "Чин на обновление" по повод събитието. На церемонията присъства и Симеон Сакскобурготски, предава "Булфото".



Двете паметни плочи са били монтирани от двете страни на централния вход на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" преди предвиденото тържествено освещаване на храма на 2 август 1912 година.



Тогавашното правителство възложило текста на надписите да бъде изготвен от известните учени - проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С паметните плочи се отдавала почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България, както и на възстановяването на независимото българско царство при цар Фердинанд през 1908 година.



Оригиналните възпоменателни плочи са свалени от фасадата на храма през 1950 г., като са заменени с други, с надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 г. 75 години по-късно в резултат на гражданска инициатива и с благословението на Светия синод на Българската православна църква, оригиналните паметни плочи са изнесени от подземията на храма, където са били захвърлени, а след а след това - ремонтирани и реставрирани.



Оригиналните плочи ще бъдат поставени на стойки до южната част на олтара на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", а до тях ще бъде положен паметният дарителски надпис.