Пред президентството се състоя официалната церемония по издигане на националния трибагреник и смяна на почетния караул, предаде репортер наДесетки столичани и гости на града наблюдаваха тържествената смяна на почетния гвардейски караул по повод националния ни празник - 3 март с радост и гордост.Смяната на караула се извършва на национални празници, както и всяка първа сряда в месеца, без месеците декември, януари и февруари. За първи път тържествената смяна на караула е извършена на 5 ноември 2003 г.