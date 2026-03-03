ЗАРЕЖДАНЕ...
Тържествена смяна на караула пред президентството
Десетки столичани и гости на града наблюдаваха тържествената смяна на почетния гвардейски караул по повод националния ни празник - 3 март с радост и гордост.
Смяната на караула се извършва на национални празници, както и всяка първа сряда в месеца, без месеците декември, януари и февруари. За първи път тържествената смяна на караула е извършена на 5 ноември 2003 г.
Преди това празникът бе отбелязан с тържествена церемония по издигане на Националното знаме на Република България пред Паметника на Незнайния войн.
