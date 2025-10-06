Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Търсят се "училища за пример"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 23:00 / 06.10.2025Коментари (0)66
©
Програмата "Заедно в час" търси 32 школа, които да се включат в обученията по инициативата "Училища за пример“. Целта е да се подпомогнат учители и директори в създаването на по-ангажираща, практическа и смислена учебна среда.

Ръководителят на програмата Ивелина Пашова и учителят по английски език от 90. СУ  в София Анастасия Петкова споделиха опита си и разказаха как се променя подходът към образованието пред NOVA NEWS.

"Ако преди беше достатъчно човек да бъде грамотен и да може да смята, днес само знанието не е достатъчно. Децата не трябва да наизустяват, а да разбират и да прилагат това, което учат“, обясни Ивелина Пашова.

По думите ѝ програмата "Училища за пример“ обучава учителите да създават реални ситуации в класната стая, в които учениците да правят нещо смислено и да виждат резултатите от труда си.

"Въпросът е да намерим смисъла и да го покажем на децата“, допълни тя.

Анастасия Петкова, която е възпитаник на програмата и вече е част от нея като учител, разказа, че обучението ѝ е помогнало да прилага нови методи в клас.

"Кандидатствах в програмата, завърших я през 2023 г. и сега съм част от нея. Чувствам се чудесно като учител“, сподели Петкова.

Тя добави, че колегите ѝ в начален етап успяват да ангажират децата чрез игра и творчество, като ги насърчават да развиват умения за работа в екип и разбиране на текста, а не просто механичното му четене.

"Училището е място, където трябва да развиваме умения – не само да четем, но и да разбираме, да мислим, да общуваме“, каза още Петкова.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Монтесори духът влиза в ОУ "Марин Дринов" – Кюстендил
Монтесори духът влиза в ОУ "Марин Дринов" – Кюстендил
13:27 / 05.10.2025
Актуални теми
Новата власт в Сирия
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Бури и градушки 2025 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: