|Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка
Диляна Христова, генерален мениджър на NovaCity Group, отбелязва пред Bloomberg TV Bulgaria, че покупката на имоти на данъчна оценка крие сериозни рискове, особено при неизпълнение на договорите.
"Неустойките се изчисляват на базата на вписаната стойност, а не на реалната цена на сделката“, поясни тя.
Сред другите фактори, стимулиращи търсенето на жилища в София, са постоянната миграция към столицата и предпочитанието на хората да се преместват от стари към нови жилища.
"Непрекъснатият приток на хора към столицата поддържа търсенето. Новите жилища са предпочитани заради разширяване на семейството, по-добър вид и допълнителни екстри, както и заради опасения относно конструктивния живот на старите сгради“, посочи Христова.
Очакванията за следващата година показват лек спад в броя на продажбите на жилища, но без да се очаква понижение на цените. Ако се наблюдава промяна, тя вероятно ще е в посока нагоре. Причините за това се търсят в покачващите се цени на строителни материали и на труда.
"Разходите за строителство нарастват от година на година, като има примери за значителни увеличения в рамките на месеци. Освен това в началото на всяка година някои материали поскъпват – това е дългогодишна тенденция“, допълни тя.
Особено внимание се обръща на стария сграден фонд в София и останалите големи градове. Според Христова, конструктивният живот на панелните и ЕПК сгради скоро ще започне да изтича, което ги прави потенциално опасни, дори след саниране.
"Укрепването на старите сгради е изключително скъпо и не може да се приложи за всички. България е сеизмична зона, което допълнително засилва опасенията за стабилността на тези постройки“, обясни тя.
Тези фактори стимулират миграцията към нови жилища, като хората избират да се преместват не само заради по-добри условия и екстри, но и заради притеснения за конструктивната издръжливост на старите сгради. По думите ѝ, проблемите със стария сграден фонд ще се усещат през следващите 15-20 години.
