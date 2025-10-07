Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:36Коментари (0)0
©
Пазарът на имоти се активизира на фона на предстоящото въвеждане на еврото, като много купувачи се стремят да инвестират налични левови средства. Част от тях търсят възможности за "изпиране“ на пари чрез придобиване на жилища на данъчна оценка, които се възприемат като лесен и разбираем начин за инвестиция.

Диляна Христова, генерален мениджър на NovaCity Group, отбелязва пред Bloomberg TV Bulgaria, че покупката на имоти на данъчна оценка крие сериозни рискове, особено при неизпълнение на договорите.

"Неустойките се изчисляват на базата на вписаната стойност, а не на реалната цена на сделката“, поясни тя.

Сред другите фактори, стимулиращи търсенето на жилища в София, са постоянната миграция към столицата и предпочитанието на хората да се преместват от стари към нови жилища.

"Непрекъснатият приток на хора към столицата поддържа търсенето. Новите жилища са предпочитани заради разширяване на семейството, по-добър вид и допълнителни екстри, както и заради опасения относно конструктивния живот на старите сгради“, посочи Христова.

Очакванията за следващата година показват лек спад в броя на продажбите на жилища, но без да се очаква понижение на цените. Ако се наблюдава промяна, тя вероятно ще е в посока нагоре. Причините за това се търсят в покачващите се цени на строителни материали и на труда.

"Разходите за строителство нарастват от година на година, като има примери за значителни увеличения в рамките на месеци. Освен това в началото на всяка година някои материали поскъпват – това е дългогодишна тенденция“, допълни тя.

Особено внимание се обръща на стария сграден фонд в София и останалите големи градове. Според Христова, конструктивният живот на панелните и ЕПК сгради скоро ще започне да изтича, което ги прави потенциално опасни, дори след саниране.

"Укрепването на старите сгради е изключително скъпо и не може да се приложи за всички. България е сеизмична зона, което допълнително засилва опасенията за стабилността на тези постройки“, обясни тя.

Тези фактори стимулират миграцията към нови жилища, като хората избират да се преместват не само заради по-добри условия и екстри, но и заради притеснения за конструктивната издръжливост на старите сгради. По думите ѝ, проблемите със стария сграден фонд ще се усещат през следващите 15-20 години.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: