Тази година много хора проявяват интерес към Турция като дестинация за прекарване на Нова година. Тя спокойно може да бъде определена като един от най-добрите варианти по отношение цена-качество. Силен интерес има също към Сърбия, която традиционно остава предпочитана за новогодишни празненства заради хубавата празнична атмосфера и хубавата традиционна кухня, която се предлага там. Това сподели в интервю затуроператорът Мирослав Пешлов.По думите му през следващите месеци – януари и февруари – не се наблюдава затишие при пътуванията, а напротив. "Има ясно изразен интерес към определени типове пътувания. Традиционно силни остават СПА уикендите. През февруари се отчита голям интерес към карнавални дестинации, като карнавала във Венеция, карнавалите в Корфу и Патра, които всяка година привличат все повече български туристи. Също около Свети Валентин се засилва търсенето на романтични дестинации, сред които традиционно класацията води Париж, но има интерес и към други европейски градове“, подчерта Пешлов.Туроператорът обясни, че в своята практика не е забелязал клиентите да имат притеснения относно смяната на валутата от 1 януари. "Напротив, хората все повече идват и казват, че искат да инвестират средствата си в пътувания. След пандемията и дългите месеци на ограничения преди години, много хора осъзнаха, че пътуването е богатство, то носи емоции, спомени и лични преживявания, които не могат да бъдат заменени“, каза той."Туристическият сектор вече е доказал, че е адаптивен и устойчив и ще продължи да се развива и да се подобрява. За улеснение на клиентите и тяхно спокойствие, отдавна сме подготвени за процеса по превалутиране, организационно, технически, а също и с вграждането на ПОС терминали в офисите, така, че клиентите да се чувстват спокойни и уверени при всяка една резервация“, заключи Мирослав Пешлов.