Туроператор: С 20% скочиха планираните пътувания за празниците
Той поясни, че има разнообразие в предпочитанията на пътуващите в момента. "Интересното е, че приблизително около 25% от нашите клиенти се насочват към индивидуални пътувания, при което ние им съдействаме с хотелско настаняване закупуване на самолетни билети. А пък в същото време по-голямата част от клиентите предпочитат пакетните, организирани програми, предлагани от нас, тъй като те осигуряват сигурност, яснота в цената и цялостна организация", подчерта Пешлов.
По думите му цените на пакетите, предлагани от туристическите агенции, не са поскъпнали. "Известно увеличение има при хранителните продукти и входните такси за туристически обекти, което е тенденция в цяла Европа", обясни туроператорът.
От друга страна той отбеляза поскъпване на самолетните билети с близо 60% за пикови дати около празниците. Именно това е причината много хора да проявяват интерес към организирани пътувания с автобус. "Авиокомпаниите често повишават цените в периоди с очаквано по-голям интерес, като например 20-21 декември или 25-26 декември", добави Пешлов.
Най-предпочитаните коледни базари тази година
Като най-търсени дестинации за коледни базари гостът открои традиционно страните Унгария, Австрия, Словакия, Чехия и Германия. Но не пропусна да спомене една от нашите съседки - Румъния. "Базарите в Крайова и в Букурещ тази година дори бяха отличени като едни от най-красивите в Европа, с впечатляваща украса, светлинни инсталации и много богата програма", каза Мирослав Пешлов.
Пътуват ли българите по време на най-светлия християнски празник?
Както всяка година повечето хора предпочитат да прекарат Бъдни вечер и Коледа в комфорта на домашния уют. Въпреки това туроператорът поясни, че се отчита известен интерес към по-топлите и по-екзотични дестинации по това време от годината - като Египет и Обединените арабски емирства, по-конкретно към Дубай и Абу Даби.
Относно Нова година той обясни, че отново интересът е голям, резервациите са започнали още през август месец и местата бързо са се запълнили. "Разбира се, възможности все още има, но по-скоро под формата на "last minute" оферти, например при 2-3 освободени места в дадена програма или при единични откази", уточни Пешлов.
