Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø ñêî÷è ñðåùó áëîêàäàòà íà Âàðíà

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Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 22:17 / 04.08.2020Êîìåíòàðè (17)27
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Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø ñêî÷è ñðåùó áëîêàäàòà íà ãðàäà îò ïðîòåñòèðàùèòå. Â ïèñìî, èçïðàòåíî äî êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ è ñïîäåëåíî ñ Varna24.bg, ñå íàñòîÿâà äà áúäàò âçåòè ñïåøíè ìåðêè. Ïóáëèêóâàìå ãî áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà:

"Óâàæàåìè ãîñïîäèí Ïîðòíèõ,         

Â ìîìåíòà ñìå â ðàçãàðà íà èçêëþ÷èòåëíî òðóäíèÿ è íåïðåäñêàçóåì ëåòåí òóðèñòè÷åñêè ñåçîí 2020 ã. Öåëèÿò òóðèñòè÷åñêè áðàíø â ðàéîíà å èçêëþ÷èòåëíî îáåçïîêîåí îòíîñíî èêîíîìè÷åñêèòå ðåçóëòàòè è åôåêòèâíîñòòà íà òÿõíàòà äåéíîñò â ñëåäñòâèå íà íàìàëåíèÿ îáåì òóðèñòîïîïîê çàðàäè ïàíäåìèÿòà îò COVID-19.

Âñè÷êè çàåäíî ñ îáùè óñèëèÿ ñå îïèòâàìå äà îñèãóðèì ìàêñèìàëåí êîìôîðò íà âñè÷êè ãîñòè íà Âàðíà è äà èçëú÷èì ìíîãî ïîëîæèòåëíè èìïóëñè, ÷å Âàðíà å ñèãóðíî è ñïîêîéíî ìÿñòî è î÷àêâà ñâîèòå òóðèñòè äà ïðåêàðàò íàé-÷àêàíèòå ñè äíè â ãîäèíàòà.

Îò â÷åðà (3 àâãóñò) ñìå ñâèäåòåëè êàê öåíòðàëíè êðúñòîâèùà â Ìîðñêàòà íè ñòîëèöà ñå áëîêèðàò îò ãðóïà õîðà è âñè÷êî òîâà ñúçäàâà õàîñ è äèñêîìôîðò çà ïðèäâèæâàíå êàêòî ñ àâòîáóñè, òàêà è ñ êîëè ïðåç ãðàäà. Âñè÷êè òåçè íîâèíè ñå èçëú÷âàò êàêòî ïî íàöèîíàëíèòå, òàêà è â ìåæäóíàðîäíèòå ìåäèè è âå÷å ðåãèñòðèðàìå îòêàç íà ðåçåðâàöèè, êàêòî è íà åêñêóðçèè èìåííî çàðàäè áëîêàäèòå íà âúçëîâè êðúñòîâèùà è òðàíñïîðòíè àðòåðèè â ãðàäà.

Òàçè ãîäèíà ðàç÷èòàìå èçêëþ÷èòåëíî ìíîãî íà áúëãàðñêèÿ, íî è íà ðóìúíñêèÿ ïàçàð, êîèòî òóðèñòè ïðèñòèãàò îñíîâíî ñúñ ñîáñòâåíè àâòîìîáèëè è ïîäîáíè íîâèíè âëèÿÿò ïðè èçáîðà íà äåñòèíàöèÿ, êîÿòî â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ìîæå äà áúäå ïðîìåíåíà.

Êàòî áðàíøîâè îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâëÿâàùè ãîëÿìà ÷àñò îò òóðèñòè÷åñêèÿ áèçíåñ â ðàéîíà, ñå îáðúùàìå êúì Âàñ ñ íàñòîÿâàíå äà ïîòúðñèòå âúçìîæíîñò çà äèàëîã ñ ïðîòåñòèðàùèòå ïðåä ñãðàäàòà íà Îáùèíà Âàðíà è äà ñå íàìåðè ðåøåíèå òåõíèÿò ìèðåí ïðîòåñò äà áúäå ïîçèöèîíèðàí íà àëòåðíàòèâíî ìÿñòî, êîåòî äà íå âúçïðåïÿòñòâà òðàíñïîðòà â ãðàäà.

Îò÷èòàìå ïðàâîòî íà âñåêè äà îòñòîÿâà ïîëèòè÷åñêèòå ñè èñêàíèÿ, íî íåêà äà íå áúäå çà ñìåòêà íà ðàáîòåùèòå õîðà, îïèòâàùè ñå äà îñèãóðÿò ïîìèíúê íà ñåìåéñòâàòà ñè.

Íàäÿâàìå ñå, ÷å å âúçìîæíî äà áúäå íàìåðåíî êîìïðîìèñíî ðåøåíèå, êîåòî ùå áúäå îò ïîëçà çà ãðàæäàíèòå, çà òóðèñòèòå è çà áèçíåñà íà Âàðíà", ãëàñè ïèñìîòî.

Òî å ïîäïèñàíî îò Ãåîðãè Ùåðåâ, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà õîòåëèåðèòå â ê.ê. Çëàòíè ïÿñúöè, Ìàðêî Ìàðêîâ, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà ñîáñòâåíèöèòå çà ðàçâèòèå, Ïàâëèí Êîñåâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà àñîöèàöèÿ íà ðåñòîðàíòüîðèòå è õîòåëèåðèòå, Èëèí Äèìèòðîâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà òóðèñòè÷åñêà êàìàðà, Äæàíè Øàðêîâ, ïðåäñåäàòåë íà Âàðíåíñêà àñîöèàöèÿ íà òóðèñòè÷åñêèòå àãåíöèè, Ãåîðãè Ôèëèïîâ, ïðåäñåäàòåë íà Àñîöèàöèÿ äà ðåêëàìà è êîìóíèêàöèè â òóðèçìà, Õðèñòèíà Íåäåë÷åâà, ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà åêñêóðçîâîäèòå â Áúëãàðèÿ.




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