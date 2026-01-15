ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го пробутали
©
След ходене в полицията няколко пъти собственикът се е принудил да публикува видео в социалните мрежи, с помощта на което гражданите са се отзовали и са разкрили буквално за два часа престъпниците.
Единият дори е отишъл в магазина да се извини и всъщност е разказал каква точно е схемата. От думите му магазинерът е научил, че общо 4 лица са закупили от София доста добро копие на фалшивите евро банкноти и са ги разпространявали в определени часови диапазон и в определени зони на страната.
До този момент по думите на потърпевшия полицията не е реагирала и на този му сигнал. Прокуратурата води разследване и се проследява пътят на парите, откъде са тръгнали, за да се разплете схемата, информира Nova.
Още по темата
/
Публикуваха за обществено обсъждане предложението общинските такси и цени на услугите в Благоевград в евро да се закръглят надолу
10:37
Теменужка Петкова: Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната
14.01
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
14.01
Радомир Чолаков: В малките населени места на първа линия са кметът, полицаят и пощаджийката. На втора линия са държавните органите
14.01
Още от категорията
/
Почина Нико Стоянов
11:34
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
08:32
Експерт: Имотният пазар в нов етап – по-спокоен, по-предсказуем и по-близо до реалните възможности на домакинствата
13.01
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
13.01
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
13.01
Съвет от лекарите за грипа: При първи симптоми пациентите да останат у дома поне 24 часа и да потърсят лекар
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 31 мин.
Полицията си има лаф чекай чекай скуро щи дойда.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.