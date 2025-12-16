Собственик на кафене в Айтос изрази сериозното си недоволство от неработещата система за снабдяване с евромонети, която според него създава реални рискове за нормалната дейност на малкия бизнес в навечерието на въвеждането на еврото, предава "Флагман".Търговецът Божидар Шикеров вече пети пореден ден се сблъсква с невъзможност да се снабди с необходимото ресто в евромонети.По думите му, като юридическо лице той е направил няколко опита да закупи стартови пакети с евромонети на стойност 200 лева от клон на банка ОББ в Айтос. При първото си посещение служителите му обяснили, че наличностите са изчерпани. Ден-два по-късно ситуацията се повторила, а при третото му посещение в понеделник той отново получил отговор, че пакети няма и дори не се очаква скоро да бъдат доставени."Многократните посещения се оказват напълно напразни. Най-притеснителното е, че въпреки усилията ми да се подготвя навреме, при реалното въвеждане на еврото проверяващите органи могат да ме санкционират за липса на ресто в евромонети“, коментира Шикеров.Според него търговците са поставени в изключително противоречива ситуация – от една страна се изисква пълна готовност за прехода към новата валута, а от друга не им се осигурява реална възможност да се снабдят с необходимите средства.Шикеров не крие притесненията си за нормалното функциониране на бизнеса. В заведения като неговото ежедневният оборот изисква постоянна наличност на дребни монети. Липсата им може да доведе до напрежение с клиенти, забавяне на обслужването и реални финансови загуби."Не търся привилегии, а работеща и предвидима система, която да позволява на коректните търговци да спазват правилата“, подчертава той.Проблемът не е изолиран. В много малки населени места и редица банкови клонове в страната първоначално липсваха достатъчни количества стартови комплекти с евромонети, за да се отговори на засиления интерес от страна на граждани и търговци. По темата омбудсманът вече сезира Българската народна банка с настояване за по-добра организация и по-ясна комуникация с обществото.Големият интерес доведе и до струпване на хора и дълги опашки пред клоновете на БНБ и някои търговски банки, особено в първите дни от продажбата на пакетите. Към момента снабдяването с евромонети остава изключително трудно за много хора и бизнеси, а времето до реалното въвеждане на еврото неумолимо намалява.