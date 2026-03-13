ЗАРЕЖДАНЕ...
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
© БНТ
И в Пловдив вече се забелязва увеличение на времето за зареждане на цистерните, което може да стигне до 2-3 часа, каза търговецът на горива Георги Паничарски. Паничарски допълни, че от вчера до днес цената на дизеловото гориво, което той зарежда, се е увеличило с 2-3 цента. Това се отразява и на цената, на която се продава горивото и на крайните клиенти, на които се обяснява, че ситуацията на пазара е динамична.
Георги Паничарски, търговец на горива пред БНТ: "Моето мнение е, че в краткосрочен план, ако и другите цени се задържат на тези стойности, ще се повишат на колонка цените порядъка на 5-10 цента, защото колегите, които са заредили на старите цени, за момента изчерпват тези количества и при следващата зарядка на новите цени неминуемо ще трябва да калкулират повишението в крайната цена. Тоест, евентуално ако същите маржове се запазват между едрова и дребна цена, трябва да видим цени около 1,61 на дизела, говоря, може и по-високо, в зависимост от обекта."
По повод опитите и на земеделските производители да се запасят с горива, Паничарски обясни, че в зависимост от земеделския стопанин и вместимостта на съдовете, които притежава, става дума за гориво за не повече от 2-3 седмици, защото се изискват складови наличности.
Още по темата
/
Димитър Хаджидимитров: Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени
11:13
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
11:12
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:16
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
12.03
ДПС - "Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
12.03
Още от категорията
/
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13:09
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
12:15
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
11:52
Сергей Игнатов: Заради случая с частното училище край София, свързано с "Петрохан", започва проверка в цялата училищна система
11:16
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
11:12
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
12.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Д-р Цветеслава Гълъбова: Ако човек два месеца редовно гледа новини, може да развие невротично разстройство
12.03
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
12.03
Почина Любомир Пеевски
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.