|Търговец: Краде се, защото има добре организирана верига за препродажба
"Крадат се различни неща. От спортните магазини най-често се крадат по-атрактивни и скъпи нови колекции, които стават популярни сред хората. Дори има поръчки, при които се краде конкретно цяла една колекция — хваща се и се изнася по някакъв начин". Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) Галин Попов.
По думите му вторичният пазар за продажбата на подобни стоки е "много силен". "В цялата тази ситуация никой не краде просто, за да се изхранва. Краде се, защото има добре организирана верига за препродажба".
Попов обясни, че се отчита и голям ръст в строителните и дори мебелните магазини. "Диван или гардероб трудно може да се изнесе, дори разглобен. Но мебелните магазини — членовете на нашата асоциация — са големи вериги и продават много широк асортимент стоки за дома. Крадат се основно скъпи и по-малки, удобни за изнасяне стоки - чаши, свещи, сервизи, прибори за хранене. Общо взето неща, които крадец може да сложи в нормална чанта или да скрие и изнесе. Краде се и скъпо спално бельо, и други подобни артикули", подчерта той.
Според него се отчита увеличение на малолетните и непълнолетните крадци в магазините. Нормативната уредба не е променяна от 15 години. Тя предвижда - ако кражбата е в размер на до две минимални заплати – глоба до 300 лева. "Преди 15 години МРЗ е била 250 лева. Сега е – 1077 лева", даде пример той.
И уточни, че глоба се налага на пълнолетните, които са хванати в кражба - ако въобще бъдат заловени. "За непълнолетните и малолетните обикновено случаите се прекратяват поради маловажност или малозначителност. Масово се прекратяват преписките дори при заловени. Затова точно тях пращат. Затова и стават все повече", подчерта той пред NOVA.
Отчита се и повишаване на случаите на гастрольори, идващи у нас, за да крадат - особено след влизането в Шенген.
"Загубите за търговците от подобни кражби са големи. Въпросът е много неприятен, защото всяка инвестиция в охрана, което е на практика нетърговска дейност, повишава цените. По един или друг начин някой трябва да плати тази сметка. Инвестира се в различни посоки – най-вече в техника: алармени инсталации, охранителни системи, жива охрана, изкуствен интелект", заяви той.
