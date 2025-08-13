ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Хората са изпълнителни, хващат старите цени, смятат ги по фиксирания курс и получават цената в евро. Тя обаче изглежда малко странно / виж галерията/. "Фокус" проследи казуса. Конкретен пример – цената на маникюра струва към този момент 50 лева /средно/, но превърната в евро се получава странната сума от 25, 56 евро.
Клиентът се чуди – редно ли е аз да закръгля, ама какъв е този бакшиш от 44 евроцента!? Търговецът се чуди - дали да не вдигна цените още сега, така че от 1 януари, услугата ми да си има кръгла сума, както е било винаги!?
Ясно е казано, че закръгляване в ущърб на клиента е нарушение, но такова ще бъде след 1 януари. Ако днес цените се вдигнат и бъдат преизчислени до стотинка от датата на влизането ни в еврозоната, то...какво стана? Тук 44 евроцента, там 20, другаде 15 и хоп- покупателната ни способност рязко ще спадне.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1418
|предишна страница [ 1/237 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: