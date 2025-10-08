Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:08Коментари (0)67
©
Периодът на двойно обозначаване на цените в лева и евро ще продължи до 8 август 2026 г., съобщи директорът на Териториалното отделение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) в Хасково Димитър Илиев. Той участва в информационна среща в Тополовград, организирана съвместно с Националната агенция за приходите (НАП), посветена на подготовката за въвеждането на еврото.

По време на този период всички цени ще се изписват едновременно в двете валути – с еднакъв шрифт и цвят, за да се улесни сравняването им от потребителите.

От 1 януари 2026 г. плащанията в търговските обекти ще могат да се извършват както в лева, така и в евро, но ресто ще се връща единствено в евро. Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност.

Илиев напомни, че обменният курс е строго фиксиран – 1,95583 лева за едно евро, без възможност за закръгляне. Банковите сметки ще бъдат автоматично превалутирани на 1 януари 2026 г., без да се начисляват такси, а от тази дата банкоматите ще изплащат само евро. Съществуващите договори остават в сила, като единствената промяна ще бъде в номиналната им стойност – от лева в евро.

"Приемането на еврото не е основание за едностранна промяна на договори от страна на търговците“, подчерта Илиев.

Левовите наличности ще могат да се обменят безплатно във всички търговски банки до юни 2026 г., а след това – безсрочно и без такса в Българската народна банка.

Директорът на офиса на НАП в Хасково Любомир Делчев допълни, че всички сметки и задължения на граждани и фирми ще бъдат превалутирани служебно. Данъчните декларации ще се попълват според валутата, действаща през съответния период, а плащанията към НАП след 1 януари 2026 г. ще се извършват само в евро и по банков път.

Експертите припомниха, че на 8 октомври изтича двумесечният гратисен период, след който КЗП и НАП ще започнат да налагат санкции за неправилно превалутиране, липса на двойно обозначаване или необосновано повишаване на цените. Глобите варират от 600 до 7000 лв. за първо нарушение и от 1200 до 14 000 лв. при повторно.

На срещата беше представен и обновеният сайт на КЗП – kolkostruva.bg, официално пуснат на 30 септември и актуализиран на 6 октомври. Платформата събира ежедневно данни от големите търговци с оборот над 10 млн. лв. за цените на 101 основни продукта от т.нар. "голяма потребителска кошница“, включваща храни, лекарства и стоки за бита.

Още по темата: общо новини по темата: 1577
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/263 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
19:51 / 06.10.2025
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
13:39 / 06.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Световна черна хроника
Конфликти в Африка
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: