ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Търговци: Масово хората започнаха да плащат с монети
От дни в този хранителен магазин в Ямбол хората масово пазаруват с монети, отчита собственикът Антоанета Терзиева.
"Сигурно имам 2000 на монети, бели, жълти, хората ги носят и пазаруват, няма как да ги върнеш", казва пред bTV Антоанета Терзиева, собственик на магазин.
"Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките", добави още тя. И клиентите потвърждават: "Имам, даже имам пет литрова дамаджанка, ей такава, е пълна", сподели Ивана, пенсионер.
Търговците плащат с монети и към дистрибуторите. "С торбички, с торбички. От търговците към вас? Да, и ние по веригата напред", твърди Александър Челебиев, дистрибутор.
В столицата касовото плащане, особено с монети, е все по-рядко. Повече се ползват банковите карти, показва проверката ни. "Предполагам, че съм като повечето хора вече достатъчно на дигитална валута, през карта. Физическите, които държа, са много малко", споделя Иванка Маринова.
"Обикновено не ми дрънкат монети в джоба", каза Лиляна Спасова. "Ей тука в аптеката. Те по принцип взимат монети", коментира Симеон Стайков.
До скоро в големите търговски вериги имаше машини, на които клиентите можеха да обменят монетите си за ваучер или банкноти. Заради трудностите пред супермаркетите, голяма част от тях вече са премахнали машините си.
"Може би най-голямото предизвикателство, колкото и абсурдно да звучи, е темата с монетитe. Първо те са обемни, тежки и изключително трудни за съхранение и транспорт", коментира Николай Вълканов, изп. директор на Сдружението за модерна търговия.
Големите търговци обаче допълват, че до приемане на еврото, а и месец след това, стотинките са законово средство за разплащане. Любопитно е, че към момента евро центовете не влизат в количките за пазаруване на големите търговски вериги. От Сдружението за модерна търговия успокоиха, че супермаркетите ще намерят решение и на този щрих.
Големите вериги апелират още и клиенти, и търговци да бъдат толерантни, когато се използват повече монети.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1666
|предишна страница [ 1/278 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: