ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
В реч пред военните командири в Куантико, Вирджиния, американският президент заяви, че Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да се срещнат лично, за да уредят войната на Москва в Украйна.
В същото време той подчерта, че войната, която продължава в Украйна, е "най-тежката след Втората световна война“, като изрази убеждението си, че ще има изход от конфликта, като посочи: "Мисля, че ще успеем“.
Освен това, той отново изрази силно разочарование от руския президент, като заяви, че Путин е могъл да сложи край на войната "за една седмица“.
Всъщност той изглеждаше, че се подиграва на руския президент, като заяви: "заявий му: "Знаеш ли, това не изглежда толкова добре за теб. Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица. Ти "хартиен тигър" ли си?“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3781
|предишна страница [ 1/631 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: