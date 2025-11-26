РБК-Украйна.
По време на разговора Тръмп подчерта, че първоначалните материали са били само основни насоки.
"Това не беше план. Това беше концепция. Взеха всяка от 28-те точки и стигнаха до 22. Много от тях вече бяха решени, и то благоприятно. Така че ще видим какво ще се случи", заяви Тръмп.
Той коментира и съобщенията за предполагаемия краен срок за финализирането на споразумението, който беше определен за 27 ноември (Денят на благодарността).
"Вижте какво ще се случи. Те (преговарящите страни) ще определят дата и тя ще бъде съвсем скоро... Аз нямам краен срок. Знаете ли кой е моят краен срок? Когато всичко приключи. И мисля, че всички вече са уморени да се борят. Загубите са твърде големи", заяви президентът на САЩ.
Журналистите попитаха Тръмп дали предложеният подход ще изисква прекомерните териториални отстъпки от Украйна. Той отговори, че ситуацията на фронта се развива в определена посока.
"Начинът, по който се развиват събитията, показва ясна тенденция. В крайна сметка това е територия, която Русия така или иначе може да получи през следващите няколко месеца", подчерта Тръмп.
Западните медии наскоро публикуваха мирния план, насочен към прекратяването на войната в Украйна. Той се състоеше от 28 точки, повечето от които противоречаха на интересите на Украйна.
След публикуването на документа украинско-американските преговори започнаха в Женева и продължиха на 23-24 ноември. След консултациите първоначалната версия на плана беше намалена от 28 на 19 точки.
След срещите украинската делегация съобщи за "разбирателство по ключовите условия на споразумението, обсъдени в Женева" и отбеляза, че президентът Володимир Зеленски може да посети Съединените щати "възможно най-скоро през ноември" за по-нататъшни разговори с Тръмп.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.