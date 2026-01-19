ЗАРЕЖДАНЕ...
Тристранният съвет заседава по промените в Кодекса за социално осигуряване
© БНТ
На него ще бъде обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите.
Целта е да се създадат подфондове с личен инвестиционен профил. Така осигурените лица ще могат да решават дали спестяванията им да се управляват по-динамично, или предпочитат да заложат на балансиран или консервативен подход.
Още по темата
/
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Още от категорията
/
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на жертвите при тежката влакова катастрофа в Испания
11:37
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:36
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:36
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
11:35
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
18.01
Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.