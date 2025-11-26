ЗАРЕЖДАНЕ...
Тристранният съвет ще обсъжда промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда
©
Те ще обсъдят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.
Ще бъде обсъден и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Още по темата
/
Костадинов: Сега, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868 лв. При увеличение на осигуровките с 10%, заложено в бюджета - заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 лв.
08:59
Допитване: Всеки трети българин е получил увеличение на заплатата до 5%, което едва покрива средногодишната инфлация. 54% са за ръст на МРЗ
25.11
Ще ни уведомяват електронно къде отиват парите ни от здравните осигуровки? Ще лъснат фиктивни хоспитализации и дентални интервенции
25.11
Още от категорията
/
Вицепрезидентът на КНСБ: България закъснява с приложението на директивата за насърчаване на колективното трудово договаряне
09:59
Адвокат за признаването на гей браковете в България: Не се изисква всяка държава да регламентира в своето национално право възможността за сключване на еднополови бракове
09:26
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Президентът: Нарушаването на върховенството на правото и баланса между институциите неизбежно подкопава устоите на демокрацията
25.11
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Вецепремиерът Зафиров: Отчитаме значителен напредък в справянето с липсата на лични документи сред уязвимите общности
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нова пенсионна стратегия може да увеличи пенсиите почти с една тр...
21:31 / 25.11.2025
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
21:51 / 25.11.2025
Георги Харизанов: Да говорим за масови протести в момента е далеч...
21:31 / 25.11.2025
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие...
21:32 / 25.11.2025
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискал...
20:21 / 25.11.2025
Нов живот за два военни паметника в разложко село
16:16 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.