Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес. 

Те ще обсъдят Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

Ще бъде обсъден и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.