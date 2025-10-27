Новини
Тристранният съвет обсъжда промените в Кодекса на труда
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:05Коментари (0)78
©
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Три от предложенията са внесени от ПП-ДБ.

Първото е за отпадане на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя.

Другото им предложение е 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството докато то навърши една година.

А третото предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват по часово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията, предаде БНТ.

Социалните партньори ще обсъдят и предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
