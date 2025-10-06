Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

© Булфото Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие за новия размер на минималната работна заплата за 2026 г.



Понастоящем минималната заплата е 1077 лева, а правителството предлага от 1 януари 2026 г. да стане 1213 лева или 620,2 евро.



"Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година", посочи социалният министър Борислав Гуцанов.



По думите му по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ. "Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение. Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", допълни министърът.



"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", каза още Гуцанов.