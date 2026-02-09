ЗАРЕЖДАНЕ...
Тримата, открити мъртви в хижа "Петрохан", сами палят пожара
© БНТ
"Пожарът в хижа “Петрохан" възниква на 1 февруари вечерта (неделя), като е вследствие на умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата, като това е усилено с разпиляване на пелети за огрев, които вследствие са напоени с лесно запалими течности, както и струпване на купчини хартия и книги", обясни той.
Той показа видео, на което се вижда как от мазето на хижата започват да излизат пламъци и пушек. "На място не са се констатирани следи от къси съединения, както и използване на отоплителни уреди или неизправност при тях или газовите бутилки. На мястото на пожара са открити напълно овъглени и две тела на кучета във вътрешността на сградата", посочи Иванов.
"Тримата са с огнестрелни наранявания в областта на главата. Изстрелът е от много, много близко разстояние. Всички наранявания са в области, удобни за собствена ръка, най-вероятно става въпрос за самоубийство", казаха от институциите на брифинга. “Една от основните ни версии, по която работим е убийство с последващо до самоубийство или самоубийство", каза Николова.
